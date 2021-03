Lusciano | in azione banda dell’ambulanza | si fingono sanitari per assaltare bar

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sie tentato il colpo in un bar di. Nella notte, due malviventi, col volto coperto dal passamontagna, sono giunti in via Giacomo Leopardi, a bordo di un’ambulanza. I balordi hanno provato a scardinare la saracinesca del locale e ad introdursi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.