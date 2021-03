Lukaku segna e sprona i compagni | “Stavolta abbiamo mostrato voglia | non qualità Sappiamo fare di meglio”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nonostante la prestazione non del tutto entusiasmante, come ammesso dallo stesso tecnico Martinez nel post partita, il Belgio è riuscita a rimontare l’iniziale svantaggio, e vincere la sfida contro il Galles. Romelu, andato a segno su rigore ha così commentato ai media locali e riportate da rtbf.be la prestazione sottotono della squadra: “È stata una partita frustrante per tutta la squadra.di poter giocaresfruttando il possesso palla, ma contro il Galles è stato difficile trovare le linee di passaggio giuste. Diciamo chepiùche. Dobbiamo vincere anche le prossime partite e siamo contenti di aver iniziato bene. Gol su rigore? Quando non c’è Eden Hazard, tocca a me batterli”. Foto: ...