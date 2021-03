L’Ue accusa AstraZeneca: «Consegnate solo 18 milioni di dosi». Gli Stati membri litigano sulla ripartizione dei vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Unione europea accusa AstraZeneca di aver consegnato finora in totale solo circa 18 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus, mentre da contratto si era impegnata a spedirne 120 milioni nel primo trimestre del 2021. Cifra poi tagliata a 30 milioni, con una mossa che ha messo in grande difficoltà gli Stati membri che, come l’Italia, hanno puntato sul preparato dell’azienda anglo-svedese. Tuttavia, anche all’interno della stessa Ue, le posizioni dei vari governi sulla redistribuzione delle dosi in arrivo e su quelle che alcuni Paesi non hanno voluto acquistare sono ancora ben lontane dall’aver trovato una sintesi. Tanto che secondo fonti di Bruxelles sarà difficile raggiungere un accordo al ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Unione europeadi aver consegnato finora in totalecirca 18didi vaccino contro il Coronavirus, mentre da contratto si era impegnata a spedirne 120nel primo trimestre del 2021. Cifra poi tagliata a 30, con una mossa che ha messo in grande difficoltà gliche, come l’Italia, hanno puntato sul preparato dell’azienda anglo-svedese. Tuttavia, anche all’interno della stessa Ue, le posizioni dei vari governiredistribuzione dellein arrivo e su quelle che alcuni Paesi non hanno voluto acquistare sono ancora ben lontane dall’aver trovato una sintesi. Tanto che secondo fonti di Bruxelles sarà difficile raggiungere un accordo al ...

