Ludovica Pagani a BL: “La famiglia e gli altri sogni. Dualismo con la Leotta? Vi spiego” (Di giovedì 25 marzo 2021) Ludovica Pagani ai microfoni di BlogLive rivela i suoi progetti, tra la famiglia e le ambizioni professionali: svelato anche il rapporto con Diletta Leotta Influencer, modella, conduttrice, chi più ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021)ai microfoni di BlogLive rivela i suoi progetti, tra lae le ambizioni professionali: svelato anche il rapporto con DilettaInfluencer, modella, conduttrice, chi più ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

RainbowItalia : #OraInOnda ? Life Is One ? Ludovica Pagani,Stefy De Cicco,Shibui ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su… - SerenaMulas : Comunque una cosa importante. Ludovica Pagani o come ti chiami, io questo lo devo dire per etica professionale e pe… - undoriano : Mamma mia Ludovica Pagani che leggeva la classifica sbagliata aveva più conoscenze calcistiche di chi ha fatto sto… - Alien68733884 : #francescooppini unica salvezza in mezzo ad un branco di imbecilli a Tiki taka. Chiambretti capisci di calcio come… - radiosiciliarse : Ludovica Pagani - Stefy De Cicco -