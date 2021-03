Lorella Boccia mostra il nuovo arredamento di casa: “Dai che prende forma” – VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Lorella Boccia lascia a bocca aperta i fan mostrando nella sua ultima storia su Instagram l’arredamento di casa sua e in particolare del giardino La splendida Lorella Boccia sorprende i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021)lascia a bocca aperta i fanndo nella sua ultima storia su Instagram l’disua e in particolare del giardino La splendidasori… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

CIAfra73 : Lorella Boccia potrebbe approdare a #Mediaset: ecco l'indiscrezione con tutti i dettagli! - chiara1v : RT @tvblogit: ?? Lorella Boccia lascia Discovery e torna a Mediaset. Per lei in arrivo uno show tutto suo in seconda serata su Italia 1 (… - cristia_urbano : RT @tvblogit: ?? Lorella Boccia lascia Discovery e torna a Mediaset. Per lei in arrivo uno show tutto suo in seconda serata su Italia 1 (… - cristia_urbano : RT @Skery_Movie: Finalmente Lorella torna a casa sua su Canale5, la casa dove l'ha consacrata, la casa del suo successo. Bentornata Lorella… - shareattiva : RT @Skery_Movie: Finalmente Lorella torna a casa sua su Canale5, la casa dove l'ha consacrata, la casa del suo successo. Bentornata Lorella… -