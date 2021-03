(Di giovedì 25 marzo 2021) Se delabbiamo imparato a riconoscere i sintomi più comuni, non si può dire altrettanto deglia lungo termine di cui possono soffrire tanti, anche a lunga distanza dalla loro ...

Advertising

salutedomani : CORONAVIRUS, GLI EFFETTI SUL CERVELLO DEL LONG COVID - folucar : RT @leggoit: Long #covid, il neurologo Tedeschi: «Effetti sul #cervello fino al 30% dei pazienti» - antoniocaperna : CORONAVIRUS, GLI EFFETTI SUL CERVELLO DEL LONG COVID - saluteh24com : CORONAVIRUS, GLI EFFETTI SUL CERVELLO DEL LONG COVID - dermanewsok : CORONAVIRUS, GLI EFFETTI SUL CERVELLO DEL LONG COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Long Covid

ilmessaggero.it

Le prime ipotesi si stanno però trasformando in certezze: tra i sintomi a lungo termine del cosiddetto '' ci sono soprattutto quelli neurologici . Leggi anche > A distanza di mesi dall'...Anzi, la parosmia è spesso indicata in quello strascico di malesseri associato al cosiddetto "" , la scia appunto di disturbi lamentati da alcune persone dopo la fine dell infezione. ...COSENZA – Numerosi sindaci cosentini hanno scritto al presidente f.f. della Regione Spirlì, al Commissario alla Sanità Guido Longo e al Commissario Straordinario ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina, so ...Le donne di mezza età sarebbero maggiormente affette dai sintomi del cosiddetto "long Covid". È quanto emerge da due nuovi studi condotti dalle università di ...