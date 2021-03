Lombardia, a Iseo centro vaccinale semivuoto. “Da 800 a 120 dosi al giorno”. Mancano dosi? “No, è il sistema regionale delle convocazioni paralizzato” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Siamo sottoutilizzati”. A Iseo, in provincia di Brescia, le sedie del centro vaccinale ospitato nella palestra della città sono rimaste vuote. E non è la prima volta. Anche oggi, sono state convocate soltanto 120 persone a fronte di una capacità di oltre 800. E così nel palazzetto dove giocava la squadra di basket locale è stata attivata soltanto una delle otto linee possibili. “Non c’è caos nella nostra organizzazione, ma il caos sta nella riduzione notevole delle somministrazioni” spiega il sindaco e medico geriatra Marco Ghitti. Il problema più grande qui sulle rive del lago di Iseo, come in altre città della Lombardia nei giorni scorsi, non sono i vaccini che Mancano “ma la gestione delle convocazioni – racconta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Siamo sottoutilizzati”. A, in provincia di Brescia, le sedie delospitato nella palestra della città sono rimaste vuote. E non è la prima volta. Anche oggi, sono state convocate soltanto 120 persone a fronte di una capacità di oltre 800. E così nel palazzetto dove giocava la squadra di basket locale è stata attivata soltanto unaotto linee possibili. “Non c’è caos nella nostra organizzazione, ma il caos sta nella riduzione notevolesomministrazioni” spiega il sindaco e medico geriatra Marco Ghitti. Il problema più grande qui sulle rive del lago di, come in altre città dellanei giorni scorsi, non sono i vaccini che“ma la gestione– racconta ...

