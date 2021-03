LockTheSystem | nuovo virus che si nasconde in una mail

(Di giovedì 25 marzo 2021)ransomware prende di mira l’Italia, è. Si tratta di un virsu che sitramite escritte in lingua italiana che fanno riferimento alla mancata consegna di un pacco. Ilmalevolo prende in ostaggio i dispositivi, cripta i file e poi chiede un riscatto per restituirli. E’ stato individuato dai ricercatori di D3lab, che ha condiviso le informazioni con da Il CERT-AgID, la struttura del governo che si occupa di cybersicurezza. Al momento non c’è ancora alcuna evidenza della eventuale famiglia di appartenenza di questo ransomware. Lo scopo delle einfette distribuite è scaricare un file che porta a termine tutta una serie di processi e disabilita o ripristina dei servizi. Poi inizia a censire tutti i file ...

Si chiama LockTheSystem il nuovo ransomware che si sta diffondendo in Italia attraverso una campagna di malspam ben congeniata. Ecco tutti i dettagli per riconoscere la minaccia e i consigli per preve ...(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Nuova campagna di ransomware in Italia. Il nuovo virus malevolo che prende in ostaggio i dispositivi, cripta i file e poi chiede un riscatto per restituirli si chiama LockTheSy ...