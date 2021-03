Lockdown | nuovo decreto sino a maggio | stop movida alle 15 | verso il giallo rinforzato

Advertising

welikeduel : Era meglio il lockdown 2020? Il nuovo cartoon di @zerocalcare a #propagandalive - PagellaPolitica : Dalle cure domiciliari all’idrossiclorochina, passando per l’inutilità dei lockdown e la mortalità del vaccino: abb… - repubblica : Zerocalcare spiega con ironia perché era meglio il lockdown del 2020 - hurried57 : Nel nuovo decreto l’ipotesi «giallo rafforzato» con i ristoranti aperti fino alle 16. Oggi i nuovi colori delle reg… - fnpCislIS : RT @FnpCisl: Con il nuovo #lockdown boom di strumenti di autocontrollo nelle case, scoppia l’ipocondria fra gli #anziani. La riprogettazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown nuovo

ilmessaggero.it

... la prossima estate? "Sono convinta che ilPatto europeo sull'Immigrazione e l'Asilo debba ... E a questo proposito: sta per arrivare la Pasqua, e sarà ancora una volta in. Gli italiani ......sull'emergenza Coronavirus convocata per oggi dal premier Mario Draghi per discutere del... che sulle strade non sono apparsi in questo periodo paragonabili a quelli deldel marzo 2020, ...ROMA. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, quando nella cabina di regia composta dai capi delegazione della maggioranza si affronteranno i due schieramenti: l’ala rigorista “giallorossa”, capitanata ...Il ministro dell’Interno: "Con la crisi economica attenti alle infiltrazioni mafiose, vigileremo sulle erogazioni" ...