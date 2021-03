Lockdown e zona rossa fino al 3 maggio 2021 in tutta Italia | ipotesi nuova stretta dopo Pasqua

(Di giovedì 25 marzo 2021) Glini continuano a chiedersi cos’avverràe il Governo lo sta decidendo proprio in queste giornate. A dirottare la scelta definitiva sarà ovviamente la curva dei contagi: l’che sta circolando attualmente è quella di unaal 3. L’idea di prolungare la) è stata proposta dal Cts ieri mattina ma Draghi è ancora indeciso. La sua certezza riguarda però le scuole, gli alunni saranno i primi a rientrare a scuola, anche in. Leggi anche: Lazio arancione o rosso da lunedì 29 marzo? Indice Rt in lieve calo: i dati aggiornati in attesa della decisione dell’ISSin ...

ilmessaggero.it

Si parla poi della pandemia da Coronavirus con l'Italia in, anche se da lunedì alcune regioni potrebbero passare inarancione. Infine l' omaggio a Dante Alighieri nel Dantedì in ...La seconda Pasqua in due anni alle prese con ilmette alle corde gli agriturismi oltre a tutte le attività economiche legate alla ... Con le Marche già inrossa e le restrizioni adottate a ...Annullato il rito della lavanda dei piedi, le vie crucis si svolgeranno, ma senza processione. Tutte le modifiche in una nota del vicario generale monsignor Agnesi: venerdì atteso a Varese l'arcivesco ...Firmato tra Cgil, Cisl, Uil e Assodelivery, in presenza del ministro del Lavoro, Orlando il Protocollo di tutela del lavoro dei rider.