Lo smartphone Realme in versione Final Fantasy

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Foto:/ Weibo)Uscirà allo scoperto il prossimo 31 marzo la nuova famigliaGt, ma la società cinese ha già mostrato unaspeciale del modello Gt Neo che per ora debutta in Cina con una colorazione che prende il nome da una delle serie di videogame più apprezzate di sempre come. La personalizzazione è cosmetica, con una colorazione che strizza l’occhio anche agli amanti dello stile colorato cyberpunk.GT Neospecialeè apparsa sulla pagina Weibo del presidente della società, Xu Qi, dove viene raccontato come si è ottenuto la speciale texture del retro con effetto satinato grazie a un processo lavorativo a livello di micron. Si può notare una banda più glossy nel lato ...

Ultime Notizie dalla rete : smartphone Realme

La società di Shenzhen, lancia unodi fascia media con piccole novità, ma una rilevante su tutte, la fotocamera da 108 megapixel8 Pro torna a proporre un mix di caratteristiche premium e prezzo interessante, uniti a ...... il brandin bella vista con tanto di motto di accompagnamento, 'Dare to leap', anche se in questo caso la presenza è molto più discreta rispetto a quanto visto su8 Pro, dove occupa ...Arriva un altro smartphone della serie g di Motorola: è il nuovo moto g100, lo smartphone più potente della serie. Possiede lo Snapdragon 870 ma anche permette il suo utilizzo come device/desktop. Ved ...Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme 8 Pro Nel momento in cui scriviamo il nuovo smartphone è fresco di lancio ed attualmente in preordine. Le vendite vere e proprie partiranno dal 31 ...