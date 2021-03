LIVE – Qualificazioni Mondiali 2022, Italia nel gruppo C: la classifica del girone aggiornata in diretta (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ iniziato il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Svizzera, Irlanda del nord, Lituania e Bulgaria sono le avversarie degli azzurri che sono super favoriti per il primo posto del girone. Nessuno vuole ripetere il disastro di Italia-Svezia e partire subito forte è un dovere, anche per il morale e l’autostima a pochi mesi dagli Europei. Sportface.it vi offrirà la classifica del girone C aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi del percorso di qualificazione degli uomini di Mancini. La classifica LIVE Italia Svizzera Irlanda del nord Bulgaria Lituania SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ iniziato il cammino dell’nelleaidelin Qatar. Svizzera, Irlanda del nord, Lituania e Bulgaria sono le avversarie degli azzurri che sono super favoriti per il primo posto del. Nessuno vuole ripetere il disastro di-Svezia e partire subito forte è un dovere, anche per il morale e l’autostima a pochi mesi dagli Europei. Sportface.it vi offrirà ladelin tempo reale per seguire gli sviluppi del percorso di qualificazione degli uomini di Mancini. LaSvizzera Irlanda del nord Bulgaria Lituania SportFace.

