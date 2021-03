LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Kagiyama sorprende! Grassl e Rizzo vogliono stupire (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’artistico DALLE 18.10 14.40: Ora la pausa rifacimento ghiaccio 14.39: Questa la classifica quando mancano gli ultimi 12 atleti sul ghiaccio: 1 Q Yuma Kagiyama JPN 100.96 2 Q Mikhail KOLYADA FSR 93.52 3 Q Evgeni SEMENENKO FSR 86.86 4 Q Han YAN CHN 81.52 5 Q Michal BREZINA CZE 81.43 6 Q Konstantin MILYUKOV BLR 78.86 7 Q Lukas BRITSCHGI SUI 78.27 8 Q Alexei BYCHENKO ISR 78.05 9 Q Nikolaj MAJOROV SWE 75.59 10 Q Ivan SHMURATKO UKR 73.98 11 Q Donovan CARRILLO MEX 73.91 12 Q Aleksandr SELEVKO EST 70.74 14.36: Lo statunitense Vincent Zhou si ferma a 70.51 (32.04+40.47) al momento è tredicesimo ed è il primo degli eliminati. Clamoroso! 14.34: Era il bronzo mondiale uscente e difficilmente si troverà a lottare ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.10 14.40: Ora la pausa rifacimento ghiaccio 14.39: Questa la classifica quando mancano gli ultimi 12 atleti sul ghiaccio: 1 Q YumaJPN 100.96 2 Q Mikhail KOLYADA FSR 93.52 3 Q Evgeni SEMENENKO FSR 86.86 4 Q Han YAN CHN 81.52 5 Q Michal BREZINA CZE 81.43 6 Q Konstantin MILYUKOV BLR 78.86 7 Q Lukas BRITSCHGI SUI 78.27 8 Q Alexei BYCHENKO ISR 78.05 9 Q Nikolaj MAJOROV SWE 75.59 10 Q Ivan SHMURATKO UKR 73.98 11 Q Donovan CARRILLO MEX 73.91 12 Q Aleksandr SELEVKO EST 70.74 14.36: Lo statunitense Vincent Zhou si ferma a 70.51 (32.04+40.47) al momento è tredicesimo ed è il primo degli eliminati. Clamoroso! 14.34: Era il bronzo mondiale uscente e difficilmente si troverà a lottare ...

