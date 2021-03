LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini perdono due posizioni, Della Monica-Guarise per la rimonta (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39: Buon triplo Rittberger lanciato nella seconda parte del programma 19.38: Bene i primi elementi di salto, caduta sul triplo Lutz lanciato 19.36: E’ il momento Della coppia tedesca Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) 13mi dopo il corto. Hocke e Kunkel sono entrambi di Berlino, la prima ha 21 anni, il secondo 22. Sin allenano ovviamente a Berlino sotto la guida di un pool: Rico Rex, Knut Schubert, Aljona Savchenko, Dmitri Savin, Alexander König. Sono stati settimi lo scorso anno all’Europeo al debutto, si esibiscono su The Other Side di Ruelle. 19.35: I georgiani Anastasiia Metelkina / Daniil Parkman totalizzano un punteggio di 100.60 (50.37+50.23) per un totale di 156.73 che significa terzo posto 19.32: Prova discreta per la coppia georgiana, se la gioca per il primo posto 19.28: ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39: Buon triplo Rittberger lanciato nella seconda parte del programma 19.38: Bene i primi elementi di salto, caduta sul triplo Lutz lanciato 19.36: E’ il momentocoppia tedesca Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) 13mi dopo il corto. Hocke e Kunkel sono entrambi di Berlino, la prima ha 21 anni, il secondo 22. Sin allenano ovviamente a Berlino sotto la guida di un pool: Rico Rex, Knut Schubert, Aljona Savchenko, Dmitri Savin, Alexander König. Sono stati settimi lo scorso anno all’Europeo al debutto, si esibiscono su The Other Side di Ruelle. 19.35: I georgiani Anastasiia Metelkina / Daniil Parkman totalizzano un punteggio di 100.60 (50.37+50.23) per un totale di 156.73 che significa terzo posto 19.32: Prova discreta per la coppia georgiana, se la gioca per il primo posto 19.28: ...

