LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Della Monica-Guarise incantano, sarà rimonta? Ghilardi-Ambrosini perdono due posizioni (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04: Se si inseriranno al primo posto l'Italia avrà due posti alle prossime Olimpiadi perchè la somma delle due coppie azzurre farà al massimo 28, non si può superare questa cifra 20.03: GRANDE LIBERO DI NICOLE E MATTEO!!!! Bravissimi gli azzurri che portano a casa un bel programma! 20.03: Bene l'ultimo sollevamento 20.01: Atterraggio su due piedi ma non cade Nicole sul triplo Salchow lanciato nella seconda parte del programma 20.01: Buon sollevamento, bene i passi. Finora poche sbavature 20.01: Buon triplo Rittberger lanciato, bene la spirale, triplo Toeloop, doppio Toeloop parallelo molto bene! 20.00: Bene il triplo Salchow in parallelo, bene il triplo twist 19.59: C'è anche l'Olimpiade in palio oggi nella prova di Nicole Della Monica / Matteo Guarise

