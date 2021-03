LIVE Pagelle Italia-Irlanda del Nord: voti qualificazioni Mondiali 2022 (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le Pagelle in tempo reale di Italia-Irlanda del Nord, prima giornata del girone C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar. Pagelle Italia-Irlanda DEL Nord Italia (4-3-3) Donnarumma: Florenzi: Bonucci: Chiellini: Emerson Palmieri: Pellegrini: Locatelli: Verratti: Berardi: Immobile: Insigne: All. Mancini: Irlanda DEL Nord (4-4-2) Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, J. Evans, Dallas; McNair, C. Evans, S. Davis, Mccann; Whyte, Magennis. All. Baraclough. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALein tempo reale didel, prima giornata del girone C delleeuropee aiin Qatar.DEL(4-3-3) Donnarumma: Florenzi: Bonucci: Chiellini: Emerson Palmieri: Pellegrini: Locatelli: Verratti: Berardi: Immobile: Insigne: All. Mancini:DEL(4-4-2) Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, J. Evans, Dallas; McNair, C. Evans, S. Davis, Mccann; Whyte, Magennis. All. Baraclough. Foto: Lapresse

Advertising

infoitsport : LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-1 Under21 in DIRETTA: Azzurrini in 9 uomini! Errori e autogol: non basta Scamacca. Es… - zazoomblog : LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-1 Under21 in DIRETTA: Azzurrini in 9 uomini! Errori e autogol: non basta Scamacca. Es… - DavidAmoyal : RT @RadioRossonera: Torniamo LIVE dopo la vittoria di Firenze Alle 11.00 pagelle e prime pagine in #StartingEleven Tornano poi @fedezille… - CesarettiJacopo : RT @RadioRossonera: Torniamo LIVE dopo la vittoria di Firenze Alle 11.00 pagelle e prime pagine in #StartingEleven Tornano poi @fedezille… - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Torniamo LIVE dopo la vittoria di Firenze Alle 11.00 pagelle e prime pagine in #StartingEleven Tornano poi @fedezille… -