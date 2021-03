LIVE – Musetti-Mmoh 2-1 | Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Michael, valida per il primo turno deldi. L’azzurrino affronterà dunque lo statunitense nativo di Riyad, pericoloso sul veloce e da non sottovalutare: l’italiano tenterà di giocare le proprie innumerevoli carte a disposizione, nel migliore dei modi. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di giovedì 25 marzo, sullo scontro che rappresenterà un ulteriore tassello del puzzle tennistico costruito gradualmente dal carrarese. Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 25 MARZO AGGIORNA LA2-1 PRIMO SET – Balzo ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Musetti-Mmoh | Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA - FlashScoreIT : ?? #MiamiOpen Gli incontri degli italiani oggi da seguire con tutte le statistiche LIVE! ??… - infoitsport : LIVE Musetti-Mmoh, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: inizio ore 22.00 - flip2728 : @SuperTennisTv TODAY LIVE 7 ITALIANI E SE NE ESCONO 6 AL 1 TURNO? CHE FIGURA FATE COSA RESTA DELLE VOSTRE PAROLE.… - AngeloGallo87 : RT @DarioPuppo: Race Atp Live 2021: 9 Berrettini 495 punti 12 Fognini 425 16 Sinner 395 23 Musetti 340 #atptennis -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

... sei di questi direttamente al main draw:, Fognini, Sinner, Sonego, Travaglia e Caruso. A ... Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! Il ...Tanti anche gli italiani al via, tra cui Lorenzo, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo ...Sport Arena leggi anche Due giorni di eventi, ...Diretta Miami Open 2021 Musetti Mmoh streaming video tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis Masters 1000 in Florida.Tennis: aggiornamenti in tempo reale del primo turno del Masters 1000 statunitense tra l'italiano Musetti e il giocatore di casa Mmoh ...