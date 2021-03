LIVE Italia-Irlanda del Nord in DIRETTA: scattano le Qualificazioni ai Mondiali! Non si può sbagliare! (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Irlanda del Nord match di qualificazione ai Mondiali 2022, prima partita per gli azzurri che vogliono subito partire con una vittoria. Tanti problemi per Mancini, tra infortunati (Cristante ha dovuto lasciare il ritiro, così come Kean) e situazioni di restrizioni legate al Covid, come ad esempio il caso degli interisti Barella, Bastoni e Sensi. Il primo però ci sarà, ballottaggio con Pellegrini per un posto da titolare. In porta nessun dubbio con Donnarumma. Anche la difesa sembra scolpita con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo insieme ad uno tra Barella e Pellegrini giocheranno Locatelli e Verratti. In attacco sicuri del posto Chiesa e ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualedelmatch di qualificazione ai Mondiali 2022, prima partita per gli azzurri che vogliono subito partire con una vittoria. Tanti problemi per Mancini, tra infortunati (Cristante ha dovuto lasciare il ritiro, così come Kean) e situazioni di restrizioni legate al Covid, come ad esempio il caso degli interisti Barella, Bastoni e Sensi. Il primo però ci sarà, ballottaggio con Pellegrini per un posto da titolare. In porta nessun dubbio con Donnarumma. Anche la difesa sembra scolpita con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo insieme ad uno tra Barella e Pellegrini giocheranno Locatelli e Verratti. In attacco sicuri del posto Chiesa e ...

