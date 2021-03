LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0 in DIRETTA: pagelle e highlights. Berardi e Immobile firmano le reti della vittoria! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH LE pagelle DEL MATCH GLI highlights DEL MATCH LE DICHIARAZIONI DI ROBERTO MANCINI TUTTI I RISULTATI della SERATA 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.46 Ecco le pagelle: Italia (4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Emerson 6 (75? Spinazzola 6); Pellegrini 6 (64? Barella 6), Locatelli 5.5 (84? Pessina s.v.), Verratti 6; Berardi 7 (75? Chiesa 6), Immobile 6.5, Insigne 6.5 (84? Grifo s.v.). Ct. Mancini 6.5. Irlanda DEL Nord (4-3-1-2): Peacock-Farrell 6; Smith 5.5, Evans J. 6, Cathcart 5.5, Dallas 5.5; Evans C. 5 (46? Saville 5.5), McNair 6, McCann 5.5 (78? Thompson s.v.); ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH LEDEL MATCH GLIDEL MATCH LE DICHIARAZIONI DI ROBERTO MANCINI TUTTI I RISULTATISERATA 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.46 Ecco le(4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Emerson 6 (75? Spinazzola 6); Pellegrini 6 (64? Barella 6), Locatelli 5.5 (84? Pessina s.v.), Verratti 6;7 (75? Chiesa 6),6.5, Insigne 6.5 (84? Grifo s.v.). Ct. Mancini 6.5.DEL(4-3-1-2): Peacock-Farrell 6; Smith 5.5, Evans J. 6, Cathcart 5.5, Dallas 5.5; Evans C. 5 (46? Saville 5.5), McNair 6, McCann 5.5 (78? Thompson s.v.); ...

