LIVE Italia-Irlanda del Nord 2-0 in DIRETTA | finisce il primo tempo con gli azzurri avanti di due reti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45?ildel2-0 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41?che prova ad arrivare alla terza rete. 39?palesemente allo sbando con l’che trova senza molta fatica il raddoppio. 37? Gooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, contropiede dell’che trova Immobile che va all’uno contro uno con Evans e sulpalo beffa il portiere,del2-0. 35? 61% possesso palla per l’. 33? Pellegrini prova l’incursione in area, ma compie fallo di sfondamento. 31? Chiellini per ...