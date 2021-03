LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0 in DIRETTA | Berardi sblocca la partita!

(Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?lancia Immobile che tira ma ancora una volta si fa parare il tiro. 15? Goooooooooooooooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, spettacolare lancio di Florenzi perche stoppa e tira sul primo palo insaccando precisamente,del1-0. 13? Florenzi lancia Immobile che stoppa e tira davanti al portiere, para facilmente Peacock-Farrell. 11? Lancio di Locatelli che non trovache si era fermato nella corsa. 9?in difficoltà in questo inizio di primo tempo, tanti passaggi sbagliati per l’attaccante del Sassuolo. 7? Possesso palla prolungato per l’. 5?che prova ...

L'Italia di Roberto Mancini è reduce da 22 risultati utili consecutivi (l'ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), 17 vittorie e cinque pareggi. 14' - GOOOOOOL! ITALIA IN VANTAGGIO CON BERARDI! Gran palla sull'esterno di Florenzi per l'attaccante del Sassuolo che entra in area, guarda in mezzo ma decide di calciare col mancino sul secondo palo. Primo impegno del 2021 per la Nazionale di Roberto Mancini, pronta a ospitare al "Tardini" di Parma l'Irlanda del Nord nel debutto del Girone C delle qualificazioni al Mondiale 2022.