LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0 in DIRETTA | Chiesa inizia dalla panchina!

(Di giovedì 25 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 Questa è la terza migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009. 20.38ancora imbattuta con Mancini nelle gare casalinghe. 20.35 L’ultima sconfitta casalinga degli azzurri è quella del 1° settembre 2016 contro la Francia al San Nicola di Bari (3-1 per i transalpini) con Gian Piero Ventura al debutto sulla panchina dell’dopo l’addio di Conte. 20.32 Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come Ct è di 18 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 61 punti, il migliore nella graduatoria dei Ct ...

Advertising

rtl1025 : Oggi si celebra il #dantedi', giorno della sua morte. Intervista a Aldo Cazzullo, scrittore ed editorialista del… - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Mondiali 2022, Italia-Irlanda del Nord: live report, statistiche, formazioni, dettagli e prece… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Mondiali 2022, Italia-Irlanda del Nord: live report, statistiche, formazioni, dettagli e prece… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Mondiali 2022, Italia-Irlanda del Nord: live report, statistiche, formazioni, dettagli e prece… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

Sky Tg24

Hjulmand LE GARE DELLE 20.45 GRUPPO B SPAGNA - GRECIA SVEZIA - GEORGIA GRUPPO C- IRLANDA DEL NORD GRUPPO F MOLDOVA - ISOLE FAR OER SCOZIA - AUSTRIA GRUPPO I ANDORRA - ALBANIA ...Umberto Tessier) Risultati qualificazioni Mondiali, classifiche/ Ecco l'! Diretta golscore LA RIAPRE DESPODOV! Inizia la ripresa tra Bulgaria e Svizzera, si riparte dallo 0 - 3. Despodov! ...Le pagelle in tempo reale di Italia-Irlanda del Nord, prima giornata del girone C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato ...Inizia da Parma la missione Qatar 2022 per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Di fronte ci sarà l'Irlanda del Nord: sei volte incontrata in Italia e sei volte battuta.