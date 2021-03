Lite tra Bassetti e Simona Ventura: “Faccia la conduttrice, non il medico” (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la puntata di Cartabianca, Matteo Bassetti ha rimproverato duramente Simona Ventura, che si era cimentata nel dare consigli su come prevenire il Covid: “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”. La conduttrice televisiva era in collegamento da casa, poiché in attesa del tampone che certifichi la sua guarigione da Covid, ed ha raccontato la sua esperienza col virus. Ma a Matteo Bassetti non sono andati giù i “consigli” della conduttrice, e le ha detto: “Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante la puntata di Cartabianca, Matteoha rimproverato duramente, che si era cimentata nel dare consigli su come prevenire il Covid: “latelevisiva. Se vuole fare il, si prenda una laurea”. Latelevisiva era in collegamento da casa, poiché in attesa del tampone che certifichi la sua guarigione da Covid, ed ha raccontato la sua esperienza col virus. Ma a Matteonon sono andati giù i “consigli” della, e le ha detto: “Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici ...

