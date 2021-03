L’Isola dei Famosi, le anticipazioni della quarta puntata (Di giovedì 25 marzo 2021) Le anticipazioni della quarta puntata del reality di Canale 5 Stasera, giovedì 25 marzo, andrà in onda il quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi. Il reality va in onda su Canale 5 in prima serata ed è prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Protagonista di questo quarto appuntamento sarà il pubblico. Infatti i telespettatori, attraverso i social, potranno prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sulL’Isola. Uno dei premi in palio è il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Ledel reality di Canale 5 Stasera, giovedì 25 marzo, andrà in onda il quarto appuntamento condei. Il reality va in onda su Canale 5 in prima serata ed è prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Protagonista di questo quarto appuntamento sarà il pubblico. Infatti i telespettatori, attraverso i social, potranno prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sul. Uno dei premi in palio è il ...

