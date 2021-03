L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi sarà il terzo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti due della squadra dei Burinos, ovvero l’attore Brando Giorgi e l’ex letterina Francesca Lodo. I due nominati della terza puntata delL’Isola sono Brando Giorgi e Francesca Lodo!#Isola pic.twitter.com/3311M97bgk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 23, 2021 I due sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? I sondaggi ne sono certi: ad avere la peggio sarà Brando Giorgi. Il televoto è eliminatorio, ma l’eliminato non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021) Chiil terzodedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar? Al televoto sono finiti due della squadra dei Burinos, ovvero l’attore Brando Giorgi e l’ex letterina Francesca Lodo. I due nominati della terza puntata delsono Brando Giorgi e Francesca Lodo!#Isola pic.twitter.com/3311M97bgk —dei(@IsolaDei) March 23, 2021 I due sono finiti al televoto con la somma dei voti dei Burinos e dei Rafinados. Chi uscirà? Ine sono certi: ad avere la peggioBrando Giorgi. Il televoto èrio, ma l’non raggiungerà l’Italia ma finirà in quella che teoricamente dovrebbe essere ...

