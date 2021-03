«L’impatto del coraggio», il nuovo appuntamento di Vanity Stage con Carl Brave (Di giovedì 25 marzo 2021) Vanity Fair in collaborazione con Tommy Hilfiger presenta «L’impatto del coraggio», il nuovo appuntamento Vanity Stage dedicato all’impatto che la musica ha sulle persone, sulla voglia di impegnarsi sempre di più e di ambire costantemente a nuovi traguardi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Vanity Fair in collaborazione con Tommy Hilfiger presenta «L’impatto del coraggio», il nuovo appuntamento Vanity Stage dedicato all’impatto che la musica ha sulle persone, sulla voglia di impegnarsi sempre di più e di ambire costantemente a nuovi traguardi.

Advertising

unioncamere : “Progettualità a impatto: la collaborazione profit e non profit”. Oggi alle 16.30 la tappa di #Ivrea del Giro d’Ita… - RenzoCianchetti : RT @DatabaseItalia: L’INDAGINE SULLA POLITICA ISRAELIANA SUI VACCINI E I SUOI RISULTATI. AL DI LÀ DI OGNI IMMAGINAZIONE Ieri in Israele, l… - Venezia1600 : RT @otherboleyn: 'Venezia è stata un tale splendido sogno che non riesco mai a parlarne, sentendomi del tutto incapace di descriverne l'imp… - otherboleyn : 'Venezia è stata un tale splendido sogno che non riesco mai a parlarne, sentendomi del tutto incapace di descrivern… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impatto del Dimensione del mercato di IT spesa da parte Cab Aggregatori 2021 in base a analisi del settore, attori chiave, quota, panorama della concorrenza e previsioni fino al 2024 Lucca Notizie di GabbianoNews.tv