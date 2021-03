L’Iihl cade dalle nuvole | «Mai fatto corsi ai militari birmani»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre in Myanmar continua la repressione e si accumulano accuse false ad Aung San Suu Kyi, in Italia, come già sulla vicenda delle cartucce Cheddite, aleggia il mistero anche sulle attività dell’International Institute of Humanitarian Law (Iihl) di Sanremo, che per ora smentisce qualsiasi legame col Myanmar. Vicende del tutto secondarie rispetto a ciò che acnel Paese ma inquietanti perché infilate in quel cono d’ombra che, in un modo o nell’altro, sembra aver favorito la parte più oscura del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.