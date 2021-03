Licenziati gli autisti del 118 ma sta per arrivare la nuova ondata | dicono gli esperti

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nessun blocco dei licenziamenti per i 60di Ares 118 che sono stati assunti ad inizio pandemia ed ora, sono a casa senza rinnovo, in piena terza. Ad inizio pandemia sono stati assunti 60per prestare servizio nel 118, in piena emergenza e con tempi molto stretti. Gli operatori sono stati formati L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ciacciarelli: "Regione Lazio trovi una soluzione" In una nota inviata a Fanpage.it, Ares 118 ha specificato che "operatori in questione (dipendenti dell'agenzia interinale e non di Ares 118), ...... da oggi sino a domani venerdì 26 marzo,undici equipaggi della competizione Tricolore Under 27 ... "Attraverso questi test, vi è per tutti iitaliani la possibilità di percorrere un ...La giurisprudenza ha chiarito che prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’azienda deve provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’organizzazione azienda ...Una sforbiciata senza precedenti, per far fronte alla crisi economica che ha colpito il Vaticano e che, anche a causa dell'emergenza Covid-19, ha mandato in rossa le casse della Santa Sede. Papa Franc ...