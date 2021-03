Libri da leggere. Segreti, vita, carriera e amori della regina Elisabetta (Di giovedì 25 marzo 2021) Elisabetta II ha appena aggiunto un nuovo record alla sua lunga lista: è appena nato il nono bisnipote: Louis Philip, primogenito della nipote Zara Tindall, figlia della principessa Anna. Il prossimo 21 aprile compirà 95 anni e con i suoi 70 anni di regno si può ben dire che la sovrana britannica abbia avuto una vita straordinaria. Non solo è la regnante più longeva del mondo, ma è uno dei personaggi più incredibili del Novecento: quando è stata incoronata c’era ancora Winston Churchill… Libri da leggere per gli appassionati della Corona… Quattro Libri scritti da appassionati della Corona la ritraggono sotto diverse lente: Antonio Caprarica ne ripercorre la vita, il regno e i Segreti nel suo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021)II ha appena aggiunto un nuovo record alla sua lunga lista: è appena nato il nono bisnipote: Louis Philip, primogenitonipote Zara Tindall, figliaprincipessa Anna. Il prossimo 21 aprile compirà 95 anni e con i suoi 70 anni di regno si può ben dire che la sovrana britannica abbia avuto unastraordinaria. Non solo è la regnante più longeva del mondo, ma è uno dei personaggi più incredibili del Novecento: quando è stata incoronata c’era ancora Winston Churchill…daper gli appassionatiCorona… Quattroscritti da appassionatiCorona la ritraggono sotto diverse lente: Antonio Caprarica ne ripercorre la, il regno e inel suo ...

