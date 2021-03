Libia: Di Maio atterrato a Tripoli, al via missione Ue con Maas e Le Drian (Di giovedì 25 marzo 2021) Tripoli, 25 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - a quanto si apprende - è appena atterrato a Tripoli. Al via, dunque, la missione europea in Libia. Insieme a Di Maio ci sono anche Maas e Le Drian, ministeri degli Esteri di Germania e Francia. I tre incontreranno i rappresentanti delle istituzioni locali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021), 25 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Luigi Di- a quanto si apprende - è appena. Al via, dunque, laeuropea in. Insieme a Dici sono anchee Le, ministeri degli Esteri di Germania e Francia. I tre incontreranno i rappresentanti delle istituzioni locali.

