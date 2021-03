Libero: la Lazio pensa che dietro il caso tamponi ci sia la volontà di colpire Lotito (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani ci sarà il processo per il caso tamponi nella Lazio, davanti al Tribunale federale nazionale della Figc. Sono sotto accusa il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, il direttore sanitario Ivo Pulcini e il medico sociale Fabio Rodia. L’accusa è di non aver subito comunicato alle Asl la positività al Covid-19 dei suoi tesserati. Contestazione a cui si è da subito opposta la Lazio, con una memoria difensiva di 25 pagine che comprende 56 pagine di allegati. Una documentazione che, scrive Libero, la Procura non intende accettare, dichiarandola inammissibile. Il quotidiano scrive: “Perciò l’irritazione della Lazio è estrema tanto che da Formello trapela una considerazione netta: si vuole davvero la ricerca della verità dei fatti e della giustizia? Oppure ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani ci sarà il processo per ilnella, davanti al Tribunale federale nazionale della Figc. Sono sotto accusa il presidente del club biancoceleste, Claudio, il direttore sanitario Ivo Pulcini e il medico sociale Fabio Rodia. L’accusa è di non aver subito comunicato alle Asl la positività al Covid-19 dei suoi tesserati. Contestazione a cui si è da subito opposta la, con una memoria difensiva di 25 pagine che comprende 56 pagine di allegati. Una documentazione che, scrive, la Procura non intende accettare, dichiarandola inammissibile. Il quotidiano scrive: “Perciò l’irritazione dellaè estrema tanto che da Formello trapela una considerazione netta: si vuole davvero la ricerca della verità dei fatti e della giustizia? Oppure ...

