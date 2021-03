‘Libera l’energia, segui il vento’, l’Anev lancia la campagna 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) “Libera l’energia, segui il vento”, è questo lo slogan scelto dall’Anev per la campagna straordinaria di comunicazione che dovrà mobilitare la pubblica opinione sui temi che impediscono a questa fonte rinnovabile di dare il contributo necessario alla decarbonizzazione e segnalare al Governo quali azioni sono necessarie per far sì che accada. l’energia eolica, chiamata nell’attuale fase di transizione ecologica a dare il proprio contributo per la lotta ai cambiamenti climatici e per favorire la decarbonizzazione, incontra infatti troppo spesso sul suo cammino ostacoli burocratici che ne bloccano lo sviluppo. È necessario quindi “liberare l’energia eolica”, così come si libera in aria un aeroplanino, icona della campagna; per farlo è necessario attuare una profonda ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) “Liberail vento”, è questo lo slogan scelto dalper lastraordinaria di comunicazione che dovrà mobilitare la pubblica opinione sui temi che impediscono a questa fonte rinnovabile di dare il contributo necessario alla decarbonizzazione e segnalare al Governo quali azioni sono necessarie per far sì che accada.eolica, chiamata nell’attuale fase di transizione ecologica a dare il proprio contributo per la lotta ai cambiamenti climatici e per favorire la decarbonizzazione, incontra infatti troppo spesso sul suo cammino ostacoli burocratici che ne bloccano lo sviluppo. È necessario quindi “liberareeolica”, così come si libera in aria un aeroplanino, icona della; per farlo è necessario attuare una profonda ...

