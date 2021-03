Letizia di Spagna trasforma l’abito strabiliante da 169 euro: il trucco effetto snellente (Di giovedì 25 marzo 2021) Letizia di Spagna con suo marito Felipe è volata ad Andorra per un viaggio di Stato di due giorni. Si tratta del primo tour ufficiale della coppia reale fuori confine, dall’inizio della pandemia. E Sua Maestà ha incantato tutti riciclando l’abito rosso di Massimo Dutti che si contende con Maxima d’Olanda. Il viaggio ad Andorra è l’undicesimo all’estero per Felipe e Letizia come Sovrani ed è particolarmente significativo perché è la prima volta che mettono piedi fuori dalla Spagna da quando nel 2020 è esplosa la pandemia, anche se la Regina lo scorso dicembre si era recata solo in Honduras, ma in quel caso si trattava di una visita a carattere umanitario. Prima di salire sull’aereo che li avrebbe portati a destinazione, la Regina e consorte hanno partecipato a una cerimonia ufficiale di saluto ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021)dicon suo marito Felipe è volata ad Andorra per un viaggio di Stato di due giorni. Si tratta del primo tour ufficiale della coppia reale fuori confine, dall’inizio della pandemia. E Sua Maestà ha incantato tutti riciclandorosso di Massimo Dutti che si contende con Maxima d’Olanda. Il viaggio ad Andorra è l’undicesimo all’estero per Felipe ecome Sovrani ed è particolarmente significativo perché è la prima volta che mettono piedi fuori dallada quando nel 2020 è esplosa la pandemia, anche se la Regina lo scorso dicembre si era recata solo in Honduras, ma in quel caso si trattava di una visita a carattere umanitario. Prima di salire sull’aereo che li avrebbe portati a destinazione, la Regina e consorte hanno partecipato a una cerimonia ufficiale di saluto ...

Advertising

eternityblood : @Linda72788464 @xsheeranscarss Letizia non è ancora riuscita a colonizzare la Spagna purtroppo - VanityFairIt : La primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz ha presenziato per la prima volta a un impegno ufficiale senza i genito… - cdghietta : RT @Agenzia_Ansa: La principessa delle Asturie Leonor, erede al trono di Spagna, ha partecipato a Madrid nel primo atto pubblico in cui è a… - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: La principessa delle Asturie Leonor, erede al trono di Spagna, ha partecipato a Madrid nel primo atto pubblico in cui è a… - Agenzia_Ansa : La principessa delle Asturie Leonor, erede al trono di Spagna, ha partecipato a Madrid nel primo atto pubblico in c… -