L'Eredità per l'Italia, Flavio Insinna spiega il cambiamento e i fan si chiedono: quando torna Martina Crocchia? (Di giovedì 25 marzo 2021) Sorpresa per i fan delL'Eredità. Una sorpresa giunta già ieri sera, ma di cui scriviamo anche quest'oggi ché siamo certi in molti si chiederanno cosa sia successo, anche perché vedranno "desaparecida" la campionessa Martina Crocchia. LEGGI ANCHE => Cannoletta ormai volto noto Rai: toccherà la stessa sorte a Martina Crocchia? L'Eredità, quiz preserale di Rai1, è stato "modificato" e a spiegare cosa è successo ci ha pensato il conduttore Flavio Insinna. Eredità news, Flavio Insinna e i cambiamenti per Pasqua "Da oggi e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant'Egidio": ha rivelato Flavio

