Leone Lucia incontra la sorella Vittoria. Fedez: “Di nuovo insieme” (Di giovedì 25 marzo 2021) Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, ha finalmente incontrato la sua sorellina Vittoria. L’incontro ha emozionato il web. Da quando Chiara Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere incinta per la seconda volta, il popolo del web è letteralmente impazzito di gioia. In quanto non ha mai nascosto di essersi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 25 marzo 2021), il figlio di Chiara Ferragni e, ha finalmenteto la sua sorellina. L’incontro ha emozionato il web. Da quando Chiara Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere incinta per la seconda volta, il popolo del web è letteralmente impazzito di gioia. In quanto non ha mai nascosto di essersi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

adtoomuch : RT @Una_Gioia_Mai: Leone Lucia Ferragni che vede per la prima volta la sorellina è l'unica cosa bella di oggi. Una famiglia sana, unita, se… - _tuttacuore_ : RT @httpbenzoash: Innamorata di Vittoria e Leone Lucia Ferragni - Una_Gioia_Mai : Leone Lucia Ferragni che vede per la prima volta la sorellina è l'unica cosa bella di oggi. Una famiglia sana, unit… - elizahsworld : in esclusiva la foto di leone lucia ferragni che incontra per la prima volta sua sorella vittoria. Perché in fond… - _chiara_amoroso : BdU che chiama Vittoria Lucia Ferragni, Vittoria Maria... come un Alfonso qualsiasi che chiamava Leonardo, Leone. ???? #prelemi -