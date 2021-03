Leonardo Maini Barbieri | famoso TikToker | ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso

Leggi su trendit

(Di giovedì 25 marzo 2021) Unmolto in auge in questo periodo debutterà oggi sul piccolo schermo: stiamo parlando diche saràda. Il giovanissimo influencer nato a Carpi, in provincia di Modena, sui social fa sfoggio di uno stile di vita lussuoso, ma non disgiunto da una certa dose di cultura:è grande appassionato di storia dell’arte, dell’opera lirica – la sua aria preferita è O mio babbino caro cantata da Maria Callas – e della moda. Sbirciando il suo profilo su TikTok si potrà notare lo svolgimento delle sue giornate, costellate da una serie di immancabili liturgie: l’esibizione di un look ricercato e molto elaborato, il suo tè ...