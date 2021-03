L’ennesima sorpresa per il futuro di Koulibaly (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo il britannico talkSPORT, anche l’Everton di Ancelotti è pronto a fare un’offerta al Napoli per Koulibaly L’Everton questa estate farà sul serio per Kalidou Koulibaly: Carlo Ancelotti vuole strappare al Napoli il suo centrale difensivo, secondo quello che riporta il media inglese talkSPORT, molto addentro alle vicende del calciomercato britannico. Ancelotti ha allenato senegalese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo il britannico talkSPORT, anche l’Everton di Ancelotti è pronto a fare un’offerta al Napoli perL’Everton questa estate farà sul serio per Kalidou: Carlo Ancelotti vuole strappare al Napoli il suo centrale difensivo, secondo quello che riporta il media inglese talkSPORT, molto addentro alle vicende del calciomercato britannico. Ancelotti ha allenato senegalese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giuly08833 : Praticamente BDU ha solo fatto vedere le stories Instagram di Pier e Giulia e ripetuto per l’ennesima volta (giusto… - Laila46642689 : Solitamente quando promette sorprese inaspettate è qualcosa che solo lei (BDU) crede inaspettata! Quindi tranquilli… - misssiimpatia : sono sorpresa di quel video? no è l’ennesima dimostrazione di quanto gli uomini facciamo schifo e non mi sorprende… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesima sorpresa Champions League, Manchester City-Porto: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli