“L’emergenza sanitaria non esiste”: il post complottista del cestista della Nazionale Pietro Aradori (Di giovedì 25 marzo 2021) Il post complottista del cestista Aradori: “L’emergenza sanitaria non esiste” “L’emergenza sanitaria non esiste”: è il post complottista condiviso su Facebook, e poi cancellato, dal cestista Pietro Aradori, 32enne della Fortitudo Bologna e già capitano della Nazionale italiana. Lo sportivo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo privato una citazione sul Covid del blogger Cesare Sacchetti, noto per essere apertamente schierato contro i vaccini. “Il sistema sta gonfiando artificialmente un’emergenza sanitaria che non esiste e tutti quanti insieme ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildel: “non” “non”: è ilcondiviso su Facebook, e poi cancellato, dal, 32enneFortitudo Bologna e già capitanoitaliana. Lo sportivo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo privato una citazione sul Covid del blogger Cesare Sacchetti, noto per essere apertamente schierato contro i vaccini. “Il sistema sta gonfiando artificialmente un’emergenzache none tutti quanti insieme ...

