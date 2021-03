“Lei prossima conduttrice di Sanremo!”. Dimenticate Amadeus: brava, bella, sa cantare. Ormai ha conquistato la tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Serena Rossi si sta confermando una professionista straordinaria e poliedrica. In veste di attrice ha fatto impazzire tutti nell’interpretazione del ruolo di Mina Settembre. Non a caso, visti gli ascolti stratosferici della fiction Rai, è Ormai scontata la possibilità che ci sia una seconda stagione. Ma si sta destreggiando benissimo anche come conduttrice televisiva, infatti lo show ‘La canzone segreta’ sta ottenendo un seguito clamoroso e nella serata del 26 marzo ci sarà un altro appuntamento. Si è parlato di una puntata in più del programma, che quasi certamente sarà riconfermato anche l’anno prossimo. La televisione pubblica italiana va praticamente sul sicuro sulla donna, la quale è in un periodo magico, d’oro. Ed è per questo che lei potrebbe osare ancora di più. L’ultima indiscrezione è di quelle da far girare la testa, infatti Serena Rossi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Serena Rossi si sta confermando una professionista straordinaria e poliedrica. In veste di attrice ha fatto impazzire tutti nell’interpretazione del ruolo di Mina Settembre. Non a caso, visti gli ascolti stratosferici della fiction Rai, èscontata la possibilità che ci sia una seconda stagione. Ma si sta destreggiando benissimo anche cometelevisiva, infatti lo show ‘La canzone segreta’ sta ottenendo un seguito clamoroso e nella serata del 26 marzo ci sarà un altro appuntamento. Si è parlato di una puntata in più del programma, che quasi certamente sarà riconfermato anche l’anno prossimo. La televisione pubblica italiana va praticamente sul sicuro sulla donna, la quale è in un periodo magico, d’oro. Ed è per questo che lei potrebbe osare ancora di più. L’ultima indiscrezione è di quelle da far girare la testa, infatti Serena Rossi ...

