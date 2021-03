Legge europea sul clima, dov'è il coraggio dell'Italia? (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è tenuta lo scorso 18 marzo la riunione dei ministri europei dell’ambiente per discutere della Legge europea sul clima. Da tempo, infatti, sono in corso i negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio UE e Commissione UE per trovare l’accordo su questa importantissima Legge che stabilisce che nel 2050 l’Ue diventerà il primo continente al mondo a zero emissioni “nette” e individua le tappe per arrivarci. In particolare, è cruciale definire la tappa intermedia del 2030 che, se si vuole raggiungere l’obiettivo finale del 2050, deve essere necessariamente ambiziosa! Il percorso si sta rivelando più accidentato del previsto, a testimonianza di una incomprensibile mancanza di visione e di coraggio. Il Parlamento europeo, infatti, lo scorso ottobre aveva chiesto una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è tenuta lo scorso 18 marzo la riunione dei ministri europei’ambiente per discuteresul. Da tempo, infatti, sono in corso i negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio UE e Commissione UE per trovare l’accordo su questa importantissimache stabilisce che nel 2050 l’Ue diventerà il primo continente al mondo a zero emissioni “nette” e individua le tappe per arrivarci. In particolare, è cruciale definire la tappa intermedia del 2030 che, se si vuole raggiungere l’obiettivo finale del 2050, deve essere necessariamente ambiziosa! Il percorso si sta rivelando più accidentato del previsto, a testimonianza di una incomprensibile mancanza di visione e di. Il Parlamento europeo, infatti, lo scorso ottobre aveva chiesto una ...

