LaGazzettaWeb : Lecce piange la scomparsa di Ilia, storico «paninaro» stroncato dal Covid -

Uno dei più noti paninari di, Ilia Mocka è morto in ospedale dopo essere stato contagiato dal Covid. L'uomo, 43 anni, origini albanesi, residente da anni ormai con la famiglia nel capoluogo salentino, gestiva insieme ai ...Prima di vestire la maglia bianca era infatti approdato all'Empoli e al. Leonardo Semplici ... poisull'errore madornale di Simeone, perfettamente imbeccato da Joao Pedro: un rigore in ...A Lecce viveva da anni. Nel capoluogo salentino aveva trovato ... Nelle scorse ore, però, questo virus, a volte così aggressivo, ha avuto la meglio e ora un’intera città piange la scomparsa di un ...In tantissimi avevano frequentato il suo camioncino nei pressi dell'ex liceo musicale. Morti anche entrambi i genitori, sempre per il virus ...