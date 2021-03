Lecce, l'ex allenatore Cavasin: 'La squadra ha trovato l'assetto vincente' (Di giovedì 25 marzo 2021) Lecce - 'La promozione dalla B alla A si decide sempre in primavera ed il Lecce è fiorito proprio in primavera, quindi al momento giusto. L'impressione è che il complesso giallorosso abbia trovato la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021)- 'La promozione dalla B alla A si decide sempre in primavera ed ilè fiorito proprio in primavera, quindi al momento giusto. L'impressione è che il complesso giallorosso abbiala ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce allenatore Lecce, l'ex allenatore Cavasin: 'La squadra ha trovato l'assetto vincente' Ad analizzare il momento positivo vissuto dal Lecce è Alberto Cavasin, che ha diretto la compagine salentina in A, dal 1999/2000 al 2001/2002, centrando per due volte la permanenza e vincendo la ...

Ecco Maggio: il difensore senza età, il leader dell'out destro CHE GRINTA - Dalle parole è passato subito ai fatti e l'allenatore Eugenio Corini non rinuncia mai ... senza nulla togliere all'ex Sassuolo, il Lecce é cresciuto sia sulla fascia destra che nella fase ...

Lecce, l’ex allenatore Cavasin: «La squadra ha trovato l’assetto vincente» La Gazzetta del Mezzogiorno Lecce, l’ex allenatore Cavasin: «La squadra ha trovato l’assetto vincente» Alberto Cavasin ha diretto la compagine salentina in A, dal 1999/2000 al 2001/2002, centrando per due volte la permanenza e vincendo la Panchina d’oro nella prima annata agonistica ...

Frosinone, Grosso: "Sono in una piazza importante" Fabio Grosso è da ieri, il nuovo allenatore del Frosinone: prende il posto dell’amico Nesta, esonerato nelle ultime ore, complice anche il pesante ko subito in casa contro il Lecce. Il Frosinone è una ...

