Le Regioni chiedono al Governo un confronto urgente sui vaccini Bonaccini | “Il comportamento delle multinazionali è vergognoso”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Leuncon ilsull’andamento della campagna vaccinale”. È quanto ha detto il presidente della ConferenzaProvince autonome, Stefano. “Condividiamo e sosteniamo l’esigenza di velocizzare al massimo la campagna vaccinale – ha aggiunto il governatore emiliano -, a cominciare da una maggiore e certa disponibilitàdosi”. “Un cambiamento di passo si deve realizzare – ha detto ancora il presidente della Conferenza-, ma devono farlo insieme. Per questo chiediamo un incontrocon l’Esecutivo, pronti a un ...

La Sardegna resta ancora ultima mentre altre Regioni chiedono aiuto. Inviate le squadre per le vaccinazioni anti - Covid a domicilio nei luoghi difficili da raggiungere di Molise e Basilicata. Il commissario all'emergenza coronavirus, Francesco ...Il presidente della Conferenza delle Regioni chiede di fare il punto sulla campagna vaccinale e auspica un cambio di passo ..."Crisi sempre più profonda, dobbiamo riaprire per dar respiro alle nostre famiglie": è il grido degli operatori di centinaia di luna park e circhi che, dopo un anno di chiusura quasi totale, e con olt ...