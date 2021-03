Le partite di qualificazione dell’Italia su Rai, stasera Italia – Irlanda del Nord (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualificazioni Mondiali 2022 come vedere l’Italia su Rai 1 e in streaming su Rai Play La pausa della Serie A corrisponde agli impegni della Nazionale. E in quest’anno un po’ folle causato dalla pandemia con tanto di Europeo rimandato di un anno, saranno ben tre le partite di qualificazione al mondiale 2022 nel giro di poco più di una settimana. E in fondo anche il mondiale sarà diverso dal solito visto che si terrà in Qatar in inverno tra novembre e dicembre 2022. Gli Azzurri arrivano al primo match dell’anno con una serie positiva di 22 incontri: negli ultimi due anni 15 vittorie e 7 pareggi, e l’ultima sconfitta a Lisbona a settembre 2018. L’Italia è nel girone di qualificazione con Bulgaria, Lituania, Svizzera e Irlanda del Nord. Come vedere ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualificazioni Mondiali 2022 come vedere l’su Rai 1 e in streaming su Rai Play La pausa della Serie A corrisponde agli impegni della Nazionale. E in quest’anno un po’ folle causato dalla pandemia con tanto di Europeo rimandato di un anno, saranno ben tre ledial mondiale 2022 nel giro di poco più di una settimana. E in fondo anche il mondiale sarà diverso dal solito visto che si terrà in Qatar in inverno tra novembre e dicembre 2022. Gli Azzurri arrivano al primo match dell’anno con una serie positiva di 22 incontri: negli ultimi due anni 15 vittorie e 7 pareggi, e l’ultima sconfitta a Lisbona a settembre 2018. L’è nel girone dicon Bulgaria, Lituania, Svizzera edel. Come vedere ...

