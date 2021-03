Le parole della mamma del 15enne (Di giovedì 25 marzo 2021) La madre dell'aggressore di Marta Novello ha spiegato che il figlio non è mai stato un violento, ma che con la Dad ha perso gli equilibri. Aggressore Marta, madre: “Non era violento, cambiato con la Dad” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) La madre dell'aggressore di Marta Novello ha spiegato che il figlio non è mai stato un violento, ma che con la Dad ha perso gli equilibri. Aggressore Marta, madre: “Non era violento, cambiato con la Dad” su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È stato un errore. Me ne assumo la responsabilità'. Le parole della cancelliera Angela Merkel che ha annullato il… - elenabonetti : Le parole del Presidente Draghi, oggi al Senato, esprimono la nostra forte preoccupazione per la grave decisione de… - TNannicini : Non ci sono altre parole. Quella su #PatrickZaki è tortura. Oggi, in occasione della giornata internazionale del di… - Bea70316053 : RT @AccademiaCrusca: ???? #Dantedì2021 Camilla Orsini di Radio Enel ha intervistato Marco Biffi, responsabile del sito web e dei progetti mul… - vertiigos : Molti hanno trovato il tempo per fare un tweet contro il mancato intervento di Tommaso Zorzi ma non quello per comm… -