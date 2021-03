Le parole del Presidente della Repubblica in occasione del Dantedì. (Di giovedì 25 marzo 2021) Mattarella: "Da Dante Alighieri dovremmo prendere spunto per la sua coerenza". Mattarella elogia Dante Alighieri: “La sua coerenza ci sia d’esempio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Mattarella: "Da Dante Alighieri dovremmo prendere spunto per la sua coerenza". Mattarella elogia Dante Alighieri: “La sua coerenza ci sia d’esempio” su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Ora #Draghi che chiaramente si muove sulle uova sapendo che l'argomento del certificato vaccinale sarà sensibile, h… - robertosaviano : “Per amore del mio popolo non tacerò”, queste parole furono la condanna a morte di #DonPeppeDiana. In una terra in… - elenabonetti : Le parole del Presidente Draghi, oggi al Senato, esprimono la nostra forte preoccupazione per la grave decisione de… - crisci_lorenzo : RT @robertosaviano: “Per amore del mio popolo non tacerò”, queste parole furono la condanna a morte di #DonPeppeDiana. In una terra in cui… - Bea70316053 : RT @AccademiaCrusca: ???? #Dantedì2021 Camilla Orsini di Radio Enel ha intervistato Marco Biffi, responsabile del sito web e dei progetti mul… -