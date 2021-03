Le parole del direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo Andrea Crisanti quest'estate difficilmente sarà come quella passata, perché a maggio ci saranno ancora molti casi di Covid. Covid, Crisanti: “Difficilmente sarà un’estate come quella del 2020” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo Andrea Crisanti quest'estate difficilmente sarà come quella passata, perché a maggio ci saranno ancora molti casi di Covid. Covid, Crisanti: “Difficilmente sarà un’estate come quella del 2020” su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Ora #Draghi che chiaramente si muove sulle uova sapendo che l'argomento del certificato vaccinale sarà sensibile, h… - robertosaviano : “Per amore del mio popolo non tacerò”, queste parole furono la condanna a morte di #DonPeppeDiana. In una terra in… - elenabonetti : Le parole del Presidente Draghi, oggi al Senato, esprimono la nostra forte preoccupazione per la grave decisione de… - shiraznroses : -poi non voleva scatenare un pollaio, ma quale pollaio? difendere i tuoi diritti lo chiami scatenare un pollaio? io… - RaffaeleGal : RT @UtherPe1: 1/n Con la presente, per porre alla Vostra attenzione quanto pubblicato in data 24 Marzo 2021, 'L'Amaca' (Allegato: link) e p… -