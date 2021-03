Le Grandi Navi ‘salutano’ Venezia, ok all’attracco a Marghera (Di giovedì 25 marzo 2021) Le Grandi Navi attraccheranno a Marghera e non più a Venezia. L’accordo è stato trovato all’interno della maggioranza. Venezia – Le Grandi Navi nei prossimi mesi attraccheranno a Marghera e non più a Venezia. Su questo tema il Governo Draghi ha deciso di dare continuità a quanto deciso dal precedente esecutivo, anche se ancora nella città ligure le banchine non sono pronte. Si tratta di una decisione, come precisato dallo stesso esecutivo, temporanea. Nei prossimi mesi dovrà essere trovata una soluzione e l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un nuovo porto fuori dalla Laguna. Il progetto dovrebbe nascere nelle prossime settimane e l’esecutivo si prepara a dare vita ad un concorso di idee. La linea della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Leattraccheranno ae non più a. L’accordo è stato trovato all’interno della maggioranza.– Lenei prossimi mesi attraccheranno ae non più a. Su questo tema il Governo Draghi ha deciso di dare continuità a quanto deciso dal precedente esecutivo, anche se ancora nella città ligure le banchine non sono pronte. Si tratta di una decisione, come precisato dallo stesso esecutivo, temporanea. Nei prossimi mesi dovrà essere trovata una soluzione e l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un nuovo porto fuori dalla Laguna. Il progetto dovrebbe nascere nelle prossime settimane e l’esecutivo si prepara a dare vita ad un concorso di idee. La linea della ...

