Le dosi di Astrazeneca “nascoste”, la campagna vaccinale, il nuovo Dpcm: parla il sottosegretario alla Salute Sileri (Di giovedì 25 marzo 2021) dosi Astrazeneca nascoste, Sileri: “Impensabile nascondere 29 milioni di dosi, ma è necessario vigilare con grande attenzione. Le dosi destinate in Europa devono rimanere in Europa. Gran Bretagna modello sui vaccini, avremmo dovuto copiarlo subito. Su Astrazeneca si è partiti col piede sbagliato fin da subito, ma è un vaccino efficace. Così oggi su Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), che poi parla dell’andamento della campagna vaccinale e delle possibili riaperture dopo Pasqua. (prosegue dopo la foto) dosi Astrazeneca nascoste, Sileri: “Bene che ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021): “Impensabile nascondere 29 milioni di, ma è necessario vigilare con grande attenzione. Ledestinate in Europa devono rimanere in Europa. Gran Bretagna modello sui vaccini, avremmo dovuto copiarlo subito. Susi è partiti col piede sbagliato fin da subito, ma è un vaccino efficace. Così oggi su Radio Cusano Campus ilPierpaolo(M5S), che poidell’andamento dellae delle possibili riaperture dopo Pasqua. (prosegue dopo la foto): “Bene che ...

Advertising

matteosalvinimi : Se fosse vero che, a fronte di circa 5 milioni di vaccini previsti entro fine marzo per l’Italia, AstraZeneca ha 29… - pfmajorino : Flop vaccini in Lombardia, il caso: 'Ho già avuto le due dosi di Pfizer e ora mi riconvocano per AstraZeneca'… - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - MaxCi65 : Gente e giornali (90% lobotomizzati) 29 milioni di dosi: 16 milioni mercato europeo 13 milioni COVAX. Vero, dice Th… - MarceVann : RT @missonostufata: Trova? Firulí flirulà... Passando per Anagni... 29 milioni di dosi Astrazeneca. La metà della popolazione italiana. -