Le conseguenze sull’economia mondiale del blocco del canale di Suez

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una nave sta bloccando ildi(foto Instagram dell’utente fallenhearts17)Ildiè bloccato da martedì 23 marzo e di conseguenza anche circa il 7% del commercioche transita per quelle acque. Da quando la mega nave container Ever Given si è incagliata di traverso, infilando la prua sotto la banchina destra del, più di 150 navi cargo, di cui almeno 30 mega container, sono ferme alle due imboccature del, impossibilitate a proseguire la loro rotta. I lavori per raddrizzare l’enorme imbarcazione, lunga 400 metri e larga 59, non hanno ancora portato alcun risultato, causando rallentamenti nelle spedizioni che potrebbero durare ancora a lungo. Ilcollega il Mediterraneo con l’Oceano Indiano, attraverso il ...